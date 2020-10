Politi dropper forbud i Kødbyen men holder ekstra øje

Færre samler sig i Kødbyen og ved skateparken i Nørrebroparken, efter at temperaturerne er faldet. Derfor har Københavns Politi besluttet ikke at forlænge de opholdsforbud, som har været gældende på stederne.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Dermed bliver det atter muligt at færdes frit i Kødbyen på Vesterbro, der rummer en række barer, restauranter og natklubber, når forbuddet udløber klokken 02 torsdag.

De hidtidige forbudszoner i Kødbyen og Nørrebroparken bliver i stedet advarselszoner. Her kan folk færdes frit, men politiet er ekstra til stede.

- Smittetallet er stadig højt, og derfor vil vi fortsat være markant til stede, ligesom vi vil holde ekstra øje med advarselszonerne, siger politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi.

- Ser vi igen en udvikling, som udgør en smittefare, er vi parate til at indføre midlertidige opholdsforbud igen, siger hun i meddelelsen.

Hun mener, at det er vigtigt, at folk går hjem, når byen lukker klokken 22. Det skal hjælpe med at begrænse spredningen af coronavirus.

De dalende temperaturer påvirker også, hvilke områder der er advarselszoner.

Kongens Have, dele af Fælledparken, Islands Brygge, Dronning Louises Bro og området ved Sandkaj og Göteborg Plads udgår fra listen over advarselszoner. Der er fire områder tilbage.

Foruden Kødbyen og dele af Nørrebroparken er det Vestergade og en del af Gothersgade, hvor der er mange beværtninger.