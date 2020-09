Politi døber store sager - narkosag deler navn med Bond-film

Fredag starter retssagen mod en mand, der mistænkes for at transportere 30 millioner narkokroner til Makedonien.

I sagen mistænker politiet et organiseret netværk for indsmugling og handel med i alt ni ton kokain fra 2012 til sommeren 2019. Kokainen skal være indsmuglet til Danmark og solgt i Danmark og Sverige.

Operation Goldfinger er blot et af mange operationsnavne, som politiet siden halvfemserne har fundet på.

Torben Henriksen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi, fortæller, at navnene for det meste inspireres af elementerne i den enkelte sag.

- Men nogle efterforskere kunne eksempelvis finde på at opkalde sine sager efter nordiske guder eller Londons undergrundsstationer, siger han.

Andre har fundet inspiration i filmverdenen. Et eksempel på det er netop "Goldfinger", der er den tredje James Bond-film og kom i 1964.

Det er bare ikke alle, der er lige begejstrede for politiets valg af navne.

I en sag, der af politiet blev døbt Operation Greed, sidder 17 mænd anklaget for hvidvask af 530 millioner kroner og for at snyde statskassen for 297 millioner kroner i skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

For Michael Johan Jørgensen, der var en af forsvarerne i sagen, fremstod navnet negativt ladet.

- Når politiet navngiver sager, skal det være uden subjektive vurderinger. Man er jo allerede bagud på point som part i sagen, når den bliver døbt 'grådighed', siger Michael Johan Jørgensen, der var en af forsvarerne.

Alligevel er det ikke vicepolitiinspektør Torben Henriksens opfattelse, at grænsen blev overskredet i forbindelse med Operation Greed.

Dog tager de til efterretning, hvis navnet har givet anledning til, at nogen er blevet stødt over det. Det har ikke været hensigten, fortæller han.

I forbindelse med Operation Goldfinger er 15 personer tiltalt i sagen.