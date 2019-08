Dagpåfugleøje på en sommerfuglebusk. Den 2. august fik to danskere i Aalborg og Randers beslaglagt tusindvis af sommerfugle, der var indsamlet gennem adskillige årtier. Politiet har sigtet dem for at overtræde Washington-konventionen om truede arter.

Politi beslaglægger tusinder af sommerfugle

To danske samlere har ifølge politiet brudt fredningsregler ved at fange truede sommerfugle i Norge. WWF har mistanke om et internationalt netværk.

To erfarne danske sommerfuglesamlere i Aalborg og Randers måtte 2. august se politifolk slæbe af sted med op mod 20 flyttekasser fra deres hjem. De risikerer samtidig bødestraf for at bryde internationale naturkonventioner.

