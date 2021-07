Politi anholder vanvidsbilist i Randers og konfiskerer bil

En ung mand er natten til søndag blevet anholdt i Randers, efter at en patruljevogn måtte jagte ham gennem byens gader med over 100 kilometer i timen.

- Vi har en tilfældig patrulje kørende i Randers by, som på et tidspunkt vil tjekke en bil, de passerer på vejen. Så de vender rundt og aktiverer deres udrykningssignal, og så tager fanden ellers ved den her fører af bilen.

- Han forsøger at køre fra dem og kører rundt i Randers by med over 100 kilometer i timen flere steder, siger vagtchefen.

Føreren af bilen - en 28-årig mand fra lokalområdet - forulykkede til sidst i Burschesgade i Randers centrum, hvor han blev anholdt.

- Han påkørte nogle metalstandere, så han ikke kunne køre længere. Han virkede umiddelbart påvirket af euforiserende stoffer, siger Stig Heidemann.

Den 28-årige mand fik efterfølgende sin bil konfiskeret og blev taget med på politistationen, hvor han også fik taget en blodprøve.

Stig Heidemann fortæller, at han kan forvente at blive sigtet for vanvidsbilisme, når han er blevet afhørt.