Politi anholder mand for at skrive djævlens tal på gravsten

Nordjyllands Politi har anholdt en 46-årig mand, som sigtes for at stå bag hærværk mod 81 gravsten på Hadsund Kirkegård. Manden bliver onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør.

- Han nægter at have noget med begge forhold at gøre, fortæller efterforskningsleder Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

Personalet på Hadsund Kirkegård blev søndag morgen mødt af synet af en lang række gravsten, som var blevet udsat for hærværk.

Stenene var påmalet tallet 666, der også kaldes "Dyrets tal". Det er nævnt i Johannes' Åbenbaring i Det Nye Testamente og anses som et symbol på Djævlen.

På grund af sagen fra 2016 rettede politiet hurtigt mistanken mod den 46-årige, fortæller efterforskningslederen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde en mistanke mod ham. Og på baggrund af en række vidneafhøringer i området, så mener vi, at der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør, siger Sune Myrup.

Han fortæller, at vidnerne mener at have set den 46-årige i området ved Hadsund Kirkegård.

Den 46-årige mand bliver sigtet efter straffelovens bestemmelse om groft hærværk.

Den gamle sag fra 2016 er endnu ikke afsluttet. Sune Myrup har ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor sagsbehandlingstiden i den sag har været så lang.