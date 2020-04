Politi anholder endnu en person i et år gammel drabssag

Midt- og Vestsjællands Politi har mandag anholdt endnu en person i forbindelse med drabet på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk sidste år.

Det oplyser politiet på Twitter.

Det er den anden anholdelse på få dage, efter at politiet i forrige weekend offentliggjorde nye oplysninger i sagen. Fredag blev en 27-årig mand anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Zobair Saidi blev om aftenen den 28. april dræbt med flere skud i hovedet og på kroppen ud for Ladegårdsparken Vest 135.

Drabet havde karakter af en ren likvidering.

Det regionale medie Nordvestnyt, der dækkede grundlovsforhøret med den 27-årige fredag, kunne fortælle, at han ikke er sigtet for at have begået selve drabet.

Efter politiets opfattelse var han med til at planlægge drabet og lokkede Saidi i baghold.

Den 26. april skulle den 27-årige have aftalt med Saidi, at han skulle møde op et bestemt sted i Ladegårdsparken for at få en klump hash. Men noget går galt og Saidi dukker ikke op.

De aftaler et nyt møde.

Da Saidi to dage senere ved 22-tiden dukker op ved Ladegårdsparken Vest 135, bliver han dræbt med flere skud, der blive affyret med en revolver på kort afstand.

Foruden den 27-årige, som blev anholdt fredag, er to andre sigtet i sagen.

En nu 25-årig mand har tidligere været fængslet, sigtet for at affyre de dræbende skud. Desuden er en tredje person sigtet, har sn.dk tidligere skrevet. Han var fredag fortsat på fri fod.

Mandag er Midt- og Vestsjællands Politi mere end almindeligt tilbageholdende med oplysninger. Personen, der blev anholdt mandag, vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør. Derudover vil man ikke sige noget.

Derfor er det uvist, om det drejer sig om en af de to mænd, der i forvejen var sigtet, eller om der er tale om en helt tredje person.