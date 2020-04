Politi anholder 26-årig i terroraktion i Aalborg

Politiet har i en politiaktion i Aalborg tidligt fredag morgen anholdt en 26-årig mand i forbindelse med en verserende terrorsag.

Det bekræfter Københavns Politi på Twitter.

Manden fremstilles i Dommervagten i Københavns Byret klokken 13, oplyser politiet.

Fredag morgens politiaktion er foregået i et samarbejde mellem Københavns Politi og Nordjyllands Politi på Ravnkildevej i Aalborg Øst.

Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse, at anholdelsen af den 26-årige har relation til den store politiaktion den 11. december sidste år, hvor en række personer, heriblandt den 26-årige, blev anholdt flere steder i landet.

Dengang blev den 26-årige dog løsladt igen.

- Efterforskningen er fortsat og har ført til, at mistanken mod den 26-årige nu er så betydelig, at han skal fremstilles i grundlovsforhør. Dagens anholdelse er sket i godt samarbejde med vores kolleger i Nordjyllands Politi.

- Af hensyn til efterforskningen, kan jeg desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt, siger leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling i pressemeddelelsen.

Terrorsagen er opdelt i to sager med forskellige sigtelser. Her blev over 20 mænd og kvinder i december 2019 anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagraf.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, mens den anden handler om forsøg på anskaffelse af våben. I begge tilfælde var målet ifølge anklagemyndigheden at begå terror i Danmark eller udlandet.

Tre mænd er fængslet i sagen om våben, mens to mænd og en kvinde er fængslet i den del, der handler om planlægning af bombefremstilling. De seks sigtede har indtil videre fået deres fængsling forlænget til 29. april.

Alle seks nægter sig skyldige.