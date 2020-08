Politi aflyttede formodede mordere inden drab nummer to

Inden 80-årige Poul Frank Jørgensen 16. juni 2019 fik skåret halsen over i sit hjem i Vemmelev, havde politiets efterforskere blikket rettet mod de to mænd, som nu er tiltalt for at stå bag drabet.

Det er anklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som tirsdag ved Retten i Næstved har løftet sløret for en række detaljer i sagen.

To mænd på 35 og 43 år er anklaget for at stå bag de to drab i foråret og sommeren sidste år. De er desuden tiltalt for en række andre forhold, herunder et forsøg på hjemmerøveri i Vejleby i Hornsherred. De benægter alt.

Liget af den 68-årige møntsamler Kiehn Georg Andersen blev smidt i en sø i Blæsinge Grusgrav ved Slagelse. Hans tøj var fyldt med sten, og han havde fået stukket en spids genstand i maven. På den måde kunne luft, som ville forhindre liget i at synke, slippe ud.

Politiet fandt liget den 25. april 2019, fem dage efter at han blev dræbt i sit hjem i Ruds Vedby.

Morgenen efter drabet blev der stukket ild på Kiehn Andersens hus. Det blev anmeldt af en forbipasserende. Politiet kom til stedet og fandt i indkørslen et brilleglas tilhørende Kiehn, en gul bolsjeæske og to uåbnede kondomer.

22. maj fik politiet svar fra Retsgenetisk Afdeling på en dna-undersøgelse, som viste, at dna fra kondomerne med stor sandsynlighed stammede fra den 35-årige mistænkte.

På den baggrund iværksatte politiet en telefonaflytning af manden, og ad den vej fik efterforskerne kendskab til den 43-årige. Også han blev aflyttet. Men uden resultat.

16. juni 2019 blev 80-årige Poul Frank Jørgensen dræbt i sit hjem i Vemmelev. Huset blev efterfølgende brændt af. Og det fik politiet til at tænke, at de to sager kunne have en forbindelse.

Der blev foretaget ransagninger hos de to mænd. Blandt andet fandt man en notesbog med en liste, som både nævnte tændvæske, tændblokke, reb, strips, knive og andet, som efter anklagemyndighedens opfattelse kunne indikere en forbindelse til drabene.

På listen var der fingeraftryk fra begge mænd.

De to blev anholdt og varetægtsfængslet. Det har de været siden. Til at begynde med erkendte den ældste af de to sig skyldig. Men tilståelsen blev senere trukket tilbage.

Hans advokat Lars Urup fortæller tirsdag i retten, at hans klient har svære psykiske problemer, og at han under alle afhøringer har afgivet forskellige forklaringer.

Sagen skal behandles over ni retsmøder, og der ventes dom 9. september.