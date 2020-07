Politi advarer mod at dele foto af sigtede for Bornholmdrab

Billederne er ikke sløret, og ved nogle af dem står der, at de to mænd er skyldige i drab, fortæller chefanklager Benthe Pedersen Lund fra Bornholms Politi.

Der florerer billeder på sociale medier af et brødrepar, som er mistænkt for et drab på Bornholm i sidste uge.

Hun opfordrer til, at folk stopper med at dele billederne.

- I nogle situationer står der, at de er skyldige i drab, men det skal anklagemyndigheden først bevise. Jeg bryder mig ikke om den form for folkedomstol, siger hun.

Der er en vis sandsynlighed for, at det er ulovligt at dele dem, mener Benthe Pedersen Lund. Det er ved at blive undersøgt, om man bryder persondataloven ved at dele billederne. Det er i så fald strafbart.

Også i tilfælde hvor der ikke står noget om, hvorvidt de er skyldige eller ej, bør folk afholde sig fra at dele billederne, mener chefanklageren.

- Andre folk ville nok heller ikke synes om, hvis de blev hængt ud på den måde, kan jeg tænke mig, siger hun.

Sagen er opstået, efter at en 28-årig mand blev fundet død ved en shelterplads i Nordskoven nær Rønne på Bornholm tirsdag morgen i sidste uge.

To mænd på 23 og 25 år blev senere samme dag anholdt og sigtet for drab.

Den 28-årige sorte mand var blevet stukket med kniv, tæsket, og der var blevet trykket et knæ mod hans hals, fremgår det af sigtelsen mod brødrene.

Kort forinden havde det vakt stor vrede verden over, at en sort mand i USA var død under en anholdelse, fordi en hvid politimand havde holdt sit knæ på mandens hals i mange minutter.

Borgere i ind- og udland har bedyret, at de mener, at drabet på Bornholm var racistisk motiveret.

I den forbindelse bliver der blandt andet henvist til andre billeder på sociale medier, der viser, at den ene af de drabssigtede har en tatovering af et hagekors, ligesom han skulle være tilhænger af det meget indvandrerkritiske parti Stram Kurs.

Chefanklager Benthe Pedersen Lund har derimod flere gange pointeret, at der som motiv formodentlig er tale om "en personlig relation, der er gået helt galt".

Politiet har dog ikke fuldstændig affejet den mulighed, at racisme også kan have spillet en rolle.