Politi: Vi støvsuger episoder efter hærværk i bageri

Det oplyser Allan Nyring, ledende politiinspektør i Københavns Politi. Han fortæller, at politiet nu samler op på alle episoder i sagen, så der bliver ført en samlet efterforskning.

- Nu er vi ved at støvsuge alle sagerne. Nogle har været koblet sammen fra starten. Vi prøver selvfølgelig at samle alle sagerne og se, hvad der er op og ned. Vi samler det på meget få hænder.

- Vi kigger på dem, som vedrører ham, for det kan jo være anmeldt som forskellige oplevelser, som ikke nødvendigvis er koblet sammen til at starte med, siger han.

Kaj Bageri er flere gange blevet raseret, efter at butikken har nægtet at betale beskyttelsespenge. Senest blev ruderne i forretningen smadret søndag.

Ejer Ali Parnian har fortalt, at det er en principsag for ham ikke at betale en krone. Til DR fortæller hans far, Mohsen Parnian, tirsdag, at han allerede for en måned siden anmeldte trusler.

- Det er mere end en måned siden, at fire mænd opsøgte os derhjemme med store knive. De kom hele vejen op til fjerde sal og sparkede på vores dør for at komme ind.

- Vi anmeldte det med det samme til politiet og fortalte, at der er kameraovervågning, hvor vi bor, og at politiet kunne bruge billederne til at finde gerningsmændene, siger han til DR.

Han oplyser desuden, at han ikke kendte de fire mænd.

Selv om der er gået noget tid, så er det ikke fordi, at politiet ikke har foretaget sig noget, forsikrer Allan Nyring.

- Der er ført en efterforskning bag ved, som ikke nødvendigvis har ført til resultater, siger han.