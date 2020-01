Politi: To beslagte våben skulle bruges i blodig konflikt

Politiet fik torsdag et tip, der førte til, at en 27-årig mand blev anholdt for at være i besiddelse af to skarpladte pistoler i Kulerup ved Ringsted.

I øjeblikket er der en konflikt i det kriminelle miljø i Køge, og det er politiets teori, at de to våben muligvis skulle bruges i den forbindelse.

Manden bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Her sigtes han for at være i besiddelse af to pistoler på sin bopæl.

- Vi får et tip om, at der er en landejendom, hvor der kunne være noget af interesse for os. Her træffer vi den 27-årige og en 19-årig, der også bliver anholdt, fortæller Charlotte Tornquist.

Den 19-årige er dog efterfølgende blevet løsladt.

Det er uvist, hvordan den 27-årige forholder sig til sigtelsen, der går på at have overtrådt straffelovens paragraf 192a. Den handler om besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder.

Konflikten i Køge fik i denne uge politiet til at oprette en visitationszone, der giver politiet særlige beføjelser til at visitere borgere i det offentlige rum.

Senest blev en 26-årig og en 31-årig ramt af skud ved Parkvej i Køge tirsdag aften.