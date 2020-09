Politi: Skudepisode ved Aarhus var del af bandekonflikt

Et natligt skyderi i weekenden skyldes en konflikt mellem to bander i det vestlige Aarhus, mener politiet.

En skudepisode i Åbyhøj ved Aarhus i weekenden skete som led i en konflikt mellem kriminelle grupper i Trillegården og i Brabrand i den vestlige del af byen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik natten til lørdag klokken 01.10 en anmeldelse om, at der var affyret flere skud ved en adresse på Ved Lunden i Åbyhøj. Først sent mandag eftermiddag vælger politiet at fortælle offentligheden om episoden.

Ingen blev ramt i forbindelse med skyderiet, men politiets teknikere fandt senere skudhuller i en bil og i en mur på stedet.

Den foreløbige efterforskning tyder på, at skuddene er affyret fra en bil, og at de var rettet mod to personer med relationer til bandemiljøet i Aarhus Vest.

- Hen over sommeren og de seneste uger har vi set flere spændinger og uro mellem grupperinger i Trillegården og i Brabrand, og vi vurderer, at det var det, der udviklede sig til en skudepisode natten til lørdag, udtaler politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

- Når vi sammenfatter vores efterforskninger, generelle observationer i miljøerne og de efterretninger, som vi løbende indhenter, så er det vores vurdering, at der er en bandekonflikt lige nu i Aarhus.

Østjyllands Politi øger nu sin tilstedeværelse i det vestlige Aarhus for at holde nøje øje med banderne.

- Vi vil være ekstra synlige med patruljer omkring Trillegården og Aarhus Vest, og vores medarbejdere i forebyggelse vil have et øget fokus på de unge i de områder, hvor banderne holder til.

- Vi kommer i endnu højere grad til at stå på tæerne af bandemedlemmerne, og vi er klar til at slå hårdt ned på de kriminelle, der deltager aktivt i konflikten, siger politiinspektøren.

I løbet af sommeren har der været to drab i Aarhus-området, som politiet vurderer, er banderelaterede. Drabene har dog ifølge politiet ikke en direkte sammenhæng med bandekonflikten mellem grupperingerne i Trillegården og Brabrand.