Politi: Røvere sprøjtede 83-årig i ansigtet med peberspray

En mand i 80'erne blev sprøjtet i ansigtet med peberspray under et hjemmerøveri onsdag i Skælskør. Han mistede et Rolex-ur til en værdi af cirka 68.000 kroner.

I sagen foretog politiet på Fyn anholdelser, og torsdag har en dommer besluttet at varetægtsfængsle to unge, oplyser anklagemyndigheden.