Politi: Mulig sprængning er ikke relateret til bandekonflikt

Det skriver politiet i et uddrag fra døgnrapporten tirsdag.

Den mulige sprængning i et område i Karlslunde er ifølge Midt- og Vestsjællands Politi ikke relateret til bandekonflikten i København og omegn.

- Politiet har ingen indikationer på, at episoden har relation til den konflikt, som er årsag til visitationszonen i Hundige, skriver politiet.

Flere eksplosioner i hovedstadsområdet har i de seneste par måneder været koblet op på en verserende bandekonflikt.

Det har fået tre politikredse til at indføre visitationszoner, som gælder cirka en uge endnu.

Det drejer sig om Midt- og Vestsjællands Politi, Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi.

Patruljen, der var rykket ud til området i Karlslunde mandag, kunne konstatere, at der havde været en form for sprængning på taget af en garage beliggende i et industrikvarter, som har tilknytning til beboelse.

Politiet undersøger fortsat omstændighederne omkring sprængningen ved Vævergangen i Karlslunde, som ifølge politiet formentlig skete sent lørdag aften, hvor vidner hørte et højt brag.

Der er ikke oplysninger om, hvad anmeldelserne konkret er gået på, eller hvilke skader der er sket i forbindelse med den mulige eksplosion.

- Politiet har ikke modtaget nogle oplysninger om, at nogen personer kom til skade ved eksplosionen. Sagen efterforskes nu for at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring sprængningen, skriver politiet i rapporten.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer borgere til at kontakte politiet på 114, hvis man har hørt et højt brag eller har set mistænkelige personer eller biler i området ved Vævergangen sent lørdag aften.

Mandag formiddag var betjente fra netop Midt- og Vestsjællands Politi talstærkt til stede i Kalundborg og omegn efter trusler mod et jobcenter.

I truslerne blev blandt andet en håndgranat nævnt.

Politiet havde mandag ikke oplysninger om, at de to episoder i Kalundborg og Karlslunde skulle have en relation til hinanden.