Politi: Mænd leasede og videresolgte biler for millioner

Én af dem - den 50-årige - kommer til at tage plads i retten.

To mænd på henholdsvis 50 år og 46 år kræves fængslet for omfattende bedrageri med leasingbiler. De fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved torsdag klokken 13.30.

Den anden fremstilles in absentia, hvilket betyder, at han ikke kommer til at være med til retsmødet.

Det oplyser senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mariam Khalil.

Hun har tænkt sig at bede Retten i Næstved om at lukke dørene for offentligheden, og hvis retten efterkommer ønsket, vil en eventuel forklaring fra den sigtede ikke være tilgængelig for offentligheden.

Mariam Khalil løfter alligevel sløret en smule for, hvad politiet mener, der er forgået.

Det er politiets overbevisning, at de to mænd igennem en virksomhed med adresse i Sorø har drevet et omfattende svindelnummer med leasingbiler.

Ifølge Mariam Khalil har de leaset 21 biler ved forskellige leasingselskaber. Det er især dyre biler af mærket Mercedes, som de to mænd har leaset.

Men leasingbeløbet blev aldrig betalt.

Til gengæld er det politiets opfattelse, at mændene har tjent fedt på enten at sælge bilerne videre eller at leje dem ud til egen fortjeneste.

I alt vurderer politiet, at de to mænd har tjent 7,5 millioner kroner på fidusen. Politiet mangler stadig at finde fem af de fortabte biler.

De to mænd fremstilles i grundlovsforhør, hvor en dommer vil tage stilling til, om de skal løslades, eller om de skal varetægtsfængsles, mens politiet undersøger sagen.