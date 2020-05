Politi: LTF'ere ventede med maskinpistol i seks timer på offer

I seks timer sad en gruppe yngre mænd fra banden Loyal To Familia i en bil med maskinpistol og pistol og ventede på, at et offer skulle dukke op i Hvidovre.

De er oplæst i et retsmøde torsdag eftermiddag i Retten på Frederiksberg. Her skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle i alt ni yngre mænd.

Ingen skud blev løsnet i de tre påståede drabsforsøg, fremgår det.

De ni blev anholdt fra onsdag aften kort før klokken 22 og frem til tre-tiden torsdag morgen. Politiet betegner dem som medlemmer af eller knyttet til LTF-banden.

Forbrydelserne indgår i en konflikt mellem LTF på den ene side og Husum-gruppen på den anden, mener politiet ifølge sigtelserne, som specialanklager Laura Birch læser højt.

I den konflikt har to yngre mænd i foråret mistet livet. Desuden har der været andre episoder, og efterforskerne mener altså, at LTF, som er blevet opløst og forbudt i henhold til Grundloven, har forsøgt at dræbe flere personer fra Husum-gruppen.

En stjålen Audi er helt central for efterforskningen. 3. april blev den brugt til et forsøg på at dræbe flere personer ved boligområdet Gadelandet i Brønshøj.

Hverken maskinpistolen og pistolen blev dog brugt. Bilen blev senere efterladt på en parkeringsplads på Borgmester G. Jensens Vej i Hvidovre.

Audi'en blev opdaget af politiet seks dage senere. Om betjente derefter installerede sporingsudstyr i bilen, fremgår ikke af den del af retsmødet, som holdes for åbne døre.

Mere end halvanden måned senere blev bilen igen afhentet. Om aftenen 23. maj blev den kørt fra den førnævnte p-plads til Allingevej. Her blev den "serviceret", som det formuleres i politiets sigtelse, så den kunne bruges til to nye drabsforsøg.

Den 25. maj om aftenen, altså i mandags, holdt flere mænd vagt i bilen på en bestemt adresse i Hvidovre. Hensigten var at dræbe en navngiven mand. I seks timer ventede de på offeret, som dog ikke dukkede op, mener politiet.

Onsdag aften blev Audi'en igen kørt fra p-pladsen til den samme adresse og igen med en maskinpistol og en pistol. Men betjente stod klar i en storstilet anholdelsesaktion.

Sigtelsen er rejst kollektivt mod de ni anholdte. Ingen nærmere rollefordeling er konkretiseret.

En efter en bekræfter de overfor dommeren på Frederiksberg, hvornår de er født, og hvornår de blev anholdt.

- Det passer meget godt, siger en af dem, da han præsenteres for tidspunktet 03.05.

Hver af mændenes forsvarere har fået udleveret en cirka fem centimeter høj stak papirer om politiets efterforskning. Hvordan de ni stiller sig til sigtelserne, vides ikke torsdag eftermiddag.