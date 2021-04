Politi: Handel med narko førte til drab på Frisør Mudi

Mand, der blev kaldt "Frisør Mudi", mistede livet sidste sommer i Brabrand. Fire er nu tiltalt for drab.

Det var to kriminelle gruppers uenighed om en narkohandel, som kostede en 42-årig mand livet på en parkeringsplads i Brabrand sidste år.

Det vurderer Østjyllands Politi om sagen, hvor der nu er rejst tiltale mod fire mænd, hvoraf de to er på flugt.

Offeret var Mohammad Al-Zerjawi, der blev stukket med kniv i låret. Han havde tilnavnet "Frisør Mudi" og var knyttet til rockergruppen Satudarah, har Ekstra Bladet tidligere oplyst.

Politi og anklagemyndighed mener, at drabet og de samtidige overfald på tre andre mænd på parkeringspladsen var led i et opgør mellem to kriminelle grupperinger.

Hvilken gruppe de fire tiltalte hører til, er ikke oplyst i den pressemeddelelse, som Østjyllands Politi onsdag har udsendt om sagen.

Men under grundlovsforhør er det kommet frem, at de nu tiltalte skulle tilhøre en gruppe, som politiet kalder Brabrandgruppen (BB).

Forbrydelsen kunne skabe eller forstærke konflikten mellem to grupper i rocker- og bandemiljøet, mener anklagemyndigheden. Derfor er der rejst en tiltale, der kan give en fordobling af straffen.

Volden på parkeringspladsen ved Lenesvej skete lidt før klokken fire om morgenen 23. juli.

To af de tiltalte er varetægtsfængslet. Men hvornår sagen kommer for retten, vides ikke.

Som nævnt er to af de fire tiltalte på fri fod. Efter en kendelse om fængsling in absentia har de været efterlyst internationalt.

De har tidligere været efterlyst med navn, og politiet gentager onsdag efterlysningen i et håb om, at de kan være til stede på anklagebænken, når sagen går i gang.

Abdallah Ahmad Taha er 190 centimeter høj og almindelig af bygning.

Ibrahim Omar er 175 centimeter høj og almindelig af bygning. Begge er 25 år.

Sidste år var det blodigste, når det gælder drab i rocker- og bandemiljøerne, har Rigspolitiet tidligere vurderet. 16 mennesker mistede livet i alt. Fem af forbrydelserne blev begået i Østjyllands politikreds.