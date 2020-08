Politi: Flere deltog i drabet på rapper ved travbane

Det er i hvert fald opfattelsen hos Østjyllands Politi. En københavnsk mand, der onsdag blev varetægtsfængslet for drabet, var ikke alene, fremgår det af politiets sigtelse, som blev oplæst i et retsmøde onsdag.

Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur, blev ramt af to skud ved travbanen på Observatorievej 22. juli først på aftenen.

Politiet er overbevist om, at drabet kan forbindes til en større hashhandel. 36 kilo til en værdi af 1,6 millioner kroner skulle overdrages.

Den 40-årige københavnske mand, der altså sigtes for at have begået drabet i forening med andre, sigtes desuden for at deltage i handlen. Ifølge politiets sigtelse skulle han befinde sig på købersiden.

I retsmødet onsdag nægtede han sig skyldig. Men dommeren vurderede, at mistanken er begrundet og fængslede ham til 28. august.

Onsdag ønskede politiinspektør Michael Kjeldgaard ikke at komme ind på den rolle, som offeret menes at have haft i handlen, altså om han var på køber- eller sælgersiden.

- Vi arbejder med forskellige teorier, sagde han.

Tirsdag blev to mænd i 40'erne varetægtsfængslet for hashhandlen den 22. juli. De beskyldes for at have medvirket til salget.

Også de nægter sig skyldige, kom det frem i et retsmøde, hvorfra Århus Stiftstidende kunne berette, at mændene er nervøse for deres sikkerhed.

Efter drabet blev to biler i øvrigt brændt af i henholdsvis Solbjerg og i Edslev ved Hørning.