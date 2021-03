Politi: Alfons begik røveri mod egne sexarbejdere

Efter flere måneders efterforskning slog politiet onsdag til og anholdt fire mænd i en sag om grov vold, røveri og rufferi.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Sagen handler om massageklinikker i Rødovre og Taastrup og har sammenhæng med en aktion mod bordeller i Rødovre i sidste uge.

I sagen indgår også et røveri mod to østeuropæiske sexarbejdere i december sidste år. Politiets efterforskning peger på, at en 56-årig mand stod bag røveriet.

- Det er politiets opfattelse, at den hovedmistænkte planlagde og gennemførte et røveri mod de sexarbejdere, som han bedrev rufferi overfor, udtaler vicepolitiinspektør Andreas Mollerup i pressemeddelelsen.

De tre andre anholdte mænd mistænkes for at have deltaget i røveriet. To af dem er samtidig mistænkt for rufferi.

Politiet vil ikke afvise, at der sker flere anholdelser i sagen.

Torsdag fremstilles de fire anholdte i grundlovsforhør. Her vil anklageren kræve dørene lukket af hensyn til efterforskningen. Af samme grund vil politiet ikke give flere oplysninger om sagen.