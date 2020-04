Politi: 38 steder du bør undgå

Politiet har opdateret listen med steder, hvor der er risiko for at mange mennesker samles. Af politiet kaldet hotspots. Af listen fremgår det, at der er 38 steder i Danmark, hvor ordensmagten fører ekstra tilsyn og vil om nødvendigt udstede opholdsforbud, hvis det mener for mange mennesker er forsamlede.

I første omgang havde Rigspolitiet udsendt en liste, som indeholdt 124 forskellige hotspots, men den er siden blevet rettet og opdateret.

I den første udsendelse indgik der også hotspots under både Sydsjælland og Midt- og Vestsjællands Politi. Disse er nu blevet fjernet. Det samme er også en række områder og havne i Nordsjælland, hvor der dog fortsat er to steder, som politiet har et godt øje til.

Se steder, der har politiets bevågenhed: