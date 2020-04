Politi: 124 steder du bør undgå

Politiet har opdateret listen med steder, hvor der er risiko for at mange mennesker samles. Af politiet kaldet hotspots. Listen er nu udvidet til 124 steder i Danmark.

Disse steder fører ordensmagten ekstra tilsyn og vil om nødvendigt udstede opholdsforbud, hvis det mener for mange mennesker er forsamlede.

Se steder, der har politiets bevågenhed: