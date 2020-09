Pokerspiller vil frifindes for at snyde sig til millioner

Det resulterede i to år og seks måneders fængsel. Desuden fik han konfiskeret lidt over 26 millioner kroner, afgjorde Københavns Byret.

En professionel pokerspiller blev i december dømt for at bedrage andre spillere ved at installere et spionprogram på deres computere.

Han ankede dog dommen på stedet, og fredag begynder ankesagen i Østre Landsret.

Manden nægter sig fortsat skyldig, fortæller hans forsvarer, Andro Vrlic.

- Min klient påstår frifindelse, siger han.

Pokerspilleren vil også frifindes for at skulle have de 26 millioner konfiskeret.

- Det er jo også omtvistet, hvad der skal ske med de penge. Så det er en fuld prøvelse af de ting, som blev prøvet ved byretten.

- Det vil sige, at min klient skal afgive forklaring igen, og de vidner, der blev hørt i byretten, skal afgive forklaring igen, siger Andro Vrlic.

Der er i sagen nedlagt et navneforbud, som forhindrer offentliggørelse af oplysninger, som vil kunne identificere pokerspilleren.

Sagen handler om pokerspillerens aktiviteter i forhold til andre spillere fra 2008 frem til 2014. Ifølge tiltalen aflurede pokerspilleren andres kort i onlinepoker ved at bruge spionprogrammet.

I byretten kom det frem, at det var hans gamle ven, der gik til politiet med den usædvanlige anmeldelse.

Tre vidner - en mand og to kvinder - fortalte i byretten, at manden over for dem indrømmede at have installeret spionprogrammet på andre spilleres computere.

Tilståelsen faldt under en spadseretur ved en af søerne i København.

- Han fortæller, at han har installeret programmet for at se mine kort, sagde det mandlige vidne.

Den nu dømte har som nævnt nægtet sig skyldig. Om sin karriere har han fortalt, at han i midten af 00'erne fik smag for at satse penge gennem kortspil.

Efterhånden blev han så god til spillet, at han kunne leve af det. Han var helt opslugt.

- I starten, før jeg havde en kæreste, spillede jeg nok i perioder à 16 timer om dagen. Det var det første, jeg gjorde om morgenen. Så gik man frem og tilbage mellem computeren og brødristeren.

I byretten skulle han ud over de 26 millioner kroner betale næsten 800.000 kroner til en person.