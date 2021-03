To personer er blevet anholdt for at plyndre tøjcontainere, hvorfra tøjet normalt går til velgørende organisationer som Røde Kors. (Arkivfoto)

Plyndrede velgørenheds-tøjcontainere for mere end 4,8 ton

To polske borgere er blevet anholdt og sigtet for at stjæle tøj fra velgørenhedsorganisationers tøjcontainere.

To polske statsborgere er blevet anholdt i Roskilde og sigtet for systematisk at gå på rov i velgørende foreningers tøjcontainere flere steder på Sjælland og Falster.

Det skriver TV2 Lorry.

Under anholdelsen, som skete søndag aften, konfiskerede politiet mere end 4,8 ton til en værdi af cirka 45.000 kroner.

Anholdelserne er sket efter længere tids efterforskning. Det fortæller vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen hos Københavns Politi.

- Vi har konstateret og fået en del tyverianmeldelser fra blandt andet Røde Kors, som har oplevet tyverier fra deres containere.

- På den baggrund har vi foretaget en efterforskning, der viser, at det er nogle polakker, der kører rundt og stjæler tøj fra de her containere. Det ser for os rimelig organiseret ud, siger Lars Feldt-Rasmussen.

Ifølge politiet har man som led i efterforskningen flere gange observeret, at gerningsmændene er kørt ind i Danmark om søndagen, hvor de så hen over halvandet døgn udelukkende har beskæftiget sig med tyverier, før de igen kørte ud, med bilerne fulde af tøj.

Tyverierne er blandt andet sket i København-området, men også på store dele af Midtsjælland og Falster, hvor velgørende butikker har anmeldt, at de har fået stjålet tøjsække fra deres containere.

Lars Feldt-Rasmussen siger, at de anmeldelser, som politiet har fået, tyder på, at tyveriet har stået på i rigtig lang tid.

- Derfor kan det godt være rigtig meget tøj, der er forsvundet fra de her containere, siger han.

De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret mandag formiddag.

Hos Røde Kors bekræfter Tina Donnerborg, der er chef for genbrug, at organisationen også har oplevet, at der er blevet stjålet direkte fra organisationens containere.

Hun anslår, at det for organisationen drejer som om tyverier for "mange millioner kroner", siden organisationen indgav den første anmeldelse i august-september 2020.