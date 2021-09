Pligt og pisk skal bringe flere i arbejde

Fokus var på nyuddannede ledige og arbejdsløse indvandrere. De skal i job, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de skriger efter. Og som Indiana Jones har regeringen fundet pisken frem. Både den moralske og økonomiske.

- Hvad enten det er unge nyuddannede eller indvandrerkvinder: Vi har brug for alle på vores arbejdsmarked, sagde Mette Frederiksen.

Under hele pressemødet blev det betonet, at regeringen mener, at der er grupper, der fravælger at arbejde. Og at det ikke går.

- Det er ikke alle, der giver et nødvendigt bidrag. Og så kan vi ikke finansiere vores velfærdssamfund.

- Man skal gå på arbejde i Danmark. Vi er ikke et samfund, et fællesskab, et kollektiv, hvor nogle kan forbeholde sig retten til ikke at bidrage.

- Vi skal aflive den myte, der er ved at opstå om, at det nødvendigvis skal være lystbetonet at gå på arbejde, sagde statsministeren.

Og derfor er pisken fundet frem. Den økonomiske over for nyuddannede, der går fra uddannelsen til dagpenge.

Regeringen foreslår, at dagpengesatsen for dimittender sænkes fra omkring 13.800 kroner til 9500 kroner. Og at dagpengeperioden halveres til et år.

Det skal ramme de omkring 20.000 personer, der er på dimittendsats i dag, og få dem hurtigere i arbejde.

- Jeg vil gerne gøre klart, at vi ikke siger, at dimittender ikke vil have et job og hellere vil være på dagpenge. Det har ingen af os sagt.

- Men vi har en buldrende økonomi og en kæmpe efterspørgsel på arbejdskraft. Og selvfølgelig er der en sammenhæng mellem ydelser, og hvor hurtigt man kommer i beskæftigelse, sagde Mette Frederiksen.

Det skal øge arbejdsudbuddet - personer, der reelt er tilgængelige for arbejdsmarkedet - med 7500 i 2025.

Betydeligt mindre forventer regeringen, at indsatsen over for arbejdsløse indvandrere vil give.

Her foreslår regeringen, at personer, der har været i kontanthjælpssystemet længe og ikke har bestået en prøve i dansk, skal have en arbejdspligt på 37 timer om ugen for at modtage ydelser.

Det er møntet specielt på den store gruppe indvandrerkvinder, der slet ikke har kontakt til arbejdsmarkedet. De skal i nyttejob, så de kommer ud ad døren om morgen, fortalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Konceptet nyttejob har været forsøgt af stribevis af regeringer. Det har ofte vist sig nært umuligt i praksis. Men noget skal gøres, understregede statsministeren. Og derfor prøver man igen.

Mens den ene hånd svingede pisken, var der godter i den anden hånd. De skal give positive incitamenter til, at flere arbejder mere.

Hvis man mister sit job, skal man i fremtiden kunne få omkring 5000 kroner mere i dagpenge i de første tre måneder. Derudover skal modregningsregler, hvor pensionister trækkes i ydelse, hvis deres ægtefælle arbejder, afskaffes.

Samlet skal udspillet øge beskæftigelsen med mere end 10.000 personer frem mod 2030.