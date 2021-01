Plejehjemsbeboere i hele landet er vaccineret første gang

Det første af to vaccinestik er givet til de plejehjemsbeboere i landets fem regioner, som har takket ja til at blive vaccineret mod coronavirus.

De øvrige kommuner i Midtjylland samt Region Hovedstaden og Region Nordjylland blev torsdag færdige med indsatsen på plejehjemmene.

Det er et stort skridt at have fået givet første vaccinestik til beboerne, mener Trine Holgersen. Hun er direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, hvor det sidste stik blev givet omkring klokken 18 fredag aften.

- Der er ingen tvivl om, at det er særligt udsatte borgere, og de har været isoleret i lang tid. Vi er blevet modtaget rigtig positivt, og det har været en rigtig positiv oplevelse.

- Alt i alt er det jo godt at komme i gang med det her vaccinationsprogram. Så det her var første vaccination, og så kører vi ud om præcis 21 dage og gennemfører det samme program igen, siger hun.

Trine Holgersen fortæller, at 27. december, hvor de første i Danmark blev vaccineret, var der mange beboere, som mødte op i festtøj.

- Det var med slips, skjorte og jakke. Og det tog jo lidt lang tid at få op, så det var en af de ting, vi lærte den første dag, at selv om det blev betragtet som en festdag, så var det ikke så hensigtsmæssigt, siger hun.

Det er ikke samtlige af landets omkring 40.000 plejehjemsbeboere, der er blevet vaccineret. Der er ingen tvang, men generelt har regionerne oplevet høj tilslutning.

Præcis, hvor stor vaccinetilslutningen har været over hele landet, vides ikke endnu.

I Region Hovedstaden var meldingen torsdag, at "stort set alle" har sagt ja til at blive vaccineret, og Trine Holgersen oplyser, at flere end 80 procent blandt plejehjemsbeboerne i Region Sjælland fik vaccinestikket.

Og der har ikke været nogen problemer på Region Sjællands 152 plejecentre.

- Det hele er forløbet, som det skulle, og som vi havde planlagt.

- Vi har hele tiden vidst, at nogle har haft juleferie, nogle har været indlagt, og nogle har haft covid-19. Dem skal vi ud og vaccinere, og det begynder vi på i næste uge, siger hun.

Først var forventningen, at første vaccination af plejehjemsbeboere skulle være færdiggjort den 14. januar. Men det er altså gået noget hurtigere end det.

Den anden dosis af vaccinen kan gives tre uger efter det første stik.

I Region Hovedstaden sættes arbejdet i gang mellem den 22. og 24. januar. Dermed kan de nå at blive færdige inden 1. februar.

Samlet set er 1,75 procent af den danske befolkning fredag blevet vaccineret mod coronavirus med første stik. Det er 102.092 personer.