Plejehjemsbeboere får nu tredje stik med coronavaccine

Plejehjemsbeboere kan blive vaccineret med et tredje stik mod covid-19, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Revaccinationen vil begynde i næste uge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination, fordi plejehjemsbeboerne er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Anbefalingen sker på baggrund af nye udmeldinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Sundhedsstyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at vaccinerne fortsat beskytter godt, så for så godt som alle andre er der på nuværende tidspunkt ikke behov for et tredje stik.

Sundhedsstyrelsen har allerede iværksat revaccination af udvalgte patienter med stærkt svækket immunforsvar.

- Plejehjemsbeboere var nogle af de første, vi vaccinerede i Danmark, og vi ved, at niveauet af immunitet falder over tid. Samtidig ved vi, at særligt ældre kan have et svækket respons på vaccination.

- Med den viden og i lyset af, at vi nu ser en stigende smitte på plejehjemmene, så går vi i gang med revaccination. Vi ønsker at beskytte beboerne bedst muligt mod et alvorligt forløb af covid-19, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i pressemeddelelsen.

På landets plejehjem er vaccinationsraten ifølge Sundhedsstyrelsen 96 procent. På trods af det har man i de seneste uger set en øget tendens til smittetilfælde på plejehjem.

I sidste uge blev der konstateret smitte på 15 forskellige plejehjem i Danmark.

Der er omkring 40.000 plejehjemsbeboere i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at Sundhedsstyrelsen er i gang med at planlægge udrulningen af indsatsen i dialog med kommuner og regioner.

Sundhedsstyrelsen skriver ydermere i pressemeddelelsen, at den i løbet af de kommende uger vil melde ud om en samlet plan for, hvordan udrulningen af revaccination kommer til at forløbe.

- Vi forventer, at personale i sundhedsvæsnet og på plejehjem vil være nogle af de næste, der tilbydes revaccination, fordi de også var blandt de første, vi vaccinerede.

- Vaccinerne er fortsat enormt effektive, så vi starter med de grupper med det største behov, og alle andre må lige have lidt tålmodighed, siger Helene Bilsted Probst.