Plejehjem i 11 kommuner åbner for besøg

Det viser en oversigt fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Når et påbud bliver ophævet, sker det altid på baggrund af en konkret, individuel og sundhedsfaglig vurdering, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det drejer sig om syv kommuner i Region Midtjylland, to kommuner i Region Nordjylland samt Nordfyns kommune og Ærø kommune i Region Syddanmark.

Ifølge styrelsen er der i en række kommuner opnået høj vaccinationsstatus og maksimal sikkerhed blandt plejecentrenes beboere.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser samtidig, at restriktionerne bliver fjernt, fordi incidensen - som er antallet af tilfælde per 100.000 indbyggere - er lav i kommunen. På samme tid er der heller ikke aktuelle udbrud på plejecentrene.

I sidste uge blev blev besøgsrestriktionerne ophævet i kommunerne Herning og Tønder. Torsdag blev restriktionerne fjernet i Bornholm kommune.