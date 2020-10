En 64-årig tidligere plejefar er blevet frifundet for overgreb på tidligere plejedatter i Retten i Næstved mandag. (Arkivfoto)

Artiklen: Plejefar er blevet frifundet for overgreb på plejedatter

En pige valgte at melde sin tidligere plejefar for overgreb, som han skulle have begået ti år forinden.