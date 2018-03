Plan mod parallelsamfund omfatter op mod 50.000 danskere

I 20 af de 57 boligområder, som rammes, er personer med ikkevestlig baggrund en minoritet, og flere steder udgør personer med dansk og vestlig oprindelse mere end to tredjedele.

Det står i kontrast til, at regeringen begrunder flere af sine nye initiativer med, at "for mange børn i udsatte boligområder lever isoleret fra det danske samfund" og "kun sjældent møder danske børn" og ikke lærer det danske sprog godt nok, skriver Jyllands-Posten.

I sin nye plan lægger regeringen blandt andet op til, at børn i de såkaldt udsatte boligområder skal i obligatorisk dagtilbud 30 timer om ugen fra de er et år.

Ellers trækkes forældrene i børneydelse. I disse områder skal udlejere af almene boliger også lettere kunne opsige beboernes lejekontrakter, hvis en ejendom sælges.

Et af de omfattede boligområder er Søndermarksvej i Fredericia. Her har 73 procent dansk oprindelse. Derfor undrer det Harald Peter Rasmussen, at de cirka 1200 beboere skal underlægges nye regler.

Han er afdelingsformand for afdeling 217, der er en af fire i Sønderparken.

- Man går ikke først ind og ser på behovet i afdelingerne. Jeg mener ikke, at et område som vores har behov for den tvang, siger han til Ritzau og tilføjer:

- Umiddelbart ville jeg sige nej, men så ville jeg sige ja alligevel. Selvfølgelig har vi da også det, men de er ikke så store, at man skal ramme så mange mennesker.