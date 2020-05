Pladskrav presser domstolene - lejer messehal i Bella Center

I sager med mange tiltalte kan domstolene være nødt til at låne store lokaler for at overholde afstandskrav.

Dommere, nævninger, anklager, forsvarer, vidner, fængselsansatte, politibetjente, retsbetjente, journalister, tilhørere - og selvfølgelig den tiltalte.

Antallet af personer i en retssal kan hurtigt løbe op. Ikke mindst, hvis der er flere tiltalte, og de tiltalte er arrestanter, der er bevogtet af politiet.

Som følge af udbruddet af coronavirus skal landets domstole følge skærpede regler om afstand. Men reglerne betyder, at det i nogle sager ikke er muligt at finde en ledig retssal med tilstrækkelig plads.

Derfor har Domstolsstyrelsen indgået en aftale med Bella Center i København om leje af lokaler. Det skriver Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Konkret skal en større hal i Bella Center bruges til retssager, mens andre større lokaler reserveres til arrestanter og dommernes votering.

Det vil primært være Københavns Byret og Østre Landsret, der skal låne lokalerne i kongrescentret, der ligger på Amager.

- Vi har et klart mål om at afvikle så mange sager som overhovedet muligt efter genåbningen af domstolene, siger direktør i Domstolsstyrelsen Kristian Hertz i pressemeddelelsen.

- Aftalen om brug af Bella Center Copenhagen betyder, at retterne kan afvikle flere store sager - uden at gå på kompromis med sundheden, den fysiske sikkerhed eller retssikkerheden for de involverede.

Der vil blive indrettet to retssale på mellem 900 og 1200 kvadratmeter med plads til op til 20 tiltalte i den største sal.

For at mindske spredningen af smitte skal der være to meter mellem de tilstedeværende. Og der skal være mindst fire kvadratmeter til hver person.

Domstolene har i forvejen store retssale til rådighed, men på grund af kravene om ekstra plads vil mange mindre sager skulle afholdes i de store retssale. Dermed bliver der rift om salene.

Det er politiet og Kriminalforsorgen, der står for sikkerheden i Bella Center som i de almindelige retssale.

Aftalen med Bella Center gælder til og med august 2020. De første retsmøder ventes at blive afviklet i næste uge.

Domstolsstyrelsen arbejder på at finde flere lokaler til retsmøder andre steder i landet. Der kan også være brug for at finde ekstra lokaler til sager, der skal for retten i efteråret.

Domstolene genåbnede 27. april efter flere ugers nedlukning.