Pinds afløser vil kæmpe hovedstadens sag på Christiansborg

Det var ikke den helt store overraskelse for venstrepolitikeren Martin Geertsen, at hans gamle kampfælle fra københavnsk lokalpolitik, nuværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), træder tilbage.

Geertsen har godt kendt til Pinds overvejelser om at forlade dansk politik, fortæller han.

- Det er umådelig trist for Venstre. For Søren er en politisk idéudvikler af de helt store. Og så er han jo bare - og det er sagt i al kærlighed - en kæmpe original, siger Martin Geertsen.

Geertsen, der sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden, er ikke i tvivl om, hvad folketingsmandatet skal bruges til.

- Der mangler nogle politiske initiativer målrettet hovedstaden, siger han.

- Jeg er ikke blind for, at der har været brug for at tilgodese dele af landet, som ikke var kommet med på vækstvognen. Men vi har også vores udfordringer i hovedstaden, siger han og nævner trængsel, forurening og virksomhedernes behov for udenlandsk arbejdskraft.

Geertsen, der fik 2576 personlige stemmer ved folketingsvalget i 2015, var Venstres spidskandidat ved regionsrådsvalget i november sidste år. Her fik han 23.754 personlige stemmer.

Og han bliver siddende i regionsrådet sideløbende med folketingspladsen, oplyser han.

Martin Geertsen og Søren Pind har kendt hinanden siden 1990'erne, hvor Geertsen var kampagneleder, da Søren Pind første gang stillede op til Borgerrepræsentationen i København.

Siden blev Geertsen selv valgt til Borgerrepræsentationen, og i 2011 blev han også valgt til Folketinget. I 2015 rakte stemmerne til en plads som stedfortræder for Søren Pind.

- Søren har jeg kendt gennem 25 år. Så på det personlige plan er det nogle triste dage, eftersom jeg ikke skal have Søren som politisk samarbejdspartner mere, siger Martin Geertsen.