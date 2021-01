Piloten bag miraklet på Hudsonfloden

Det var de første tanker, der fløj gennem hovedet på den amerikanske kaptajn Chesley "Sully" Sullenberger, da hans Airbus ét minut og 20 sekunder efter start fra LaGuardia-lufthavnen ramte en flok canadagæs i luften over New York.

- Det sker bare ikke. Det sker ikke for mig.

- Her er Cactus 1549. Har ramt fugle. Vi har mistet kraften på begge motorer. Vi vender tilbage mod LaGuardia, sagde Sullenberger kort efter til kontroltårnet.

- Det kan vi ikke. Vi ender i Hudson, tilføjede han umiddelbart efter.

Med to motorer, der begge havde sat ud, svævede det store passagerfly lavt hen over George Washington-broen og mavelandede i Hudson-floden.

Den dengang 57-årige Chesley Sullenberger havde foretaget, hvad NTSB, de amerikanske transportsikkerhedsmyndigheder, senere kaldte "den mest succesfulde landing på vand i luftfartens historie".

Alle 155 om bord - 150 passagerer og 5 besætningsmedlemmer - overlevede og blev evakueret over i skibe, de fleste fra vingerne af det synkende US Airways-fly. Sullenberger blev reddet som den sidste.

Flyulykken, der fandt sted den 15. januar 2009, er siden gået over i historien som "miraklet på Hudson".

Sullenberger, der 23. januar fylder 70, havde på det tidspunkt fløjet i over 40 år. Og han vidste hurtigt, at han for første gang nogensinde ikke ville få sit fly uskadt ned.

- Jeg troede aldrig, at jeg skulle dø den dag, sagde han for et års tiden siden til erhvervsmagasinet Forbes.

Sullenberger fik nærmest tunnelsyn og nåede hverken at tænke på sin familie eller andet end at få flyet ned så sikkert som muligt. Han fokuserede alene på opgaven.

- Jeg var sikker på, at vi kunne finde en måde at løse problemet på. Eller løse nok til at overleve, sagde han til Forbes.

Når nu uheldet var ude, var Sullenberger formentlig den rette mand ved roret i cockpittet den dag.

Han har i mange år været engageret i flysikkerhed, været med til at undersøge andre ulykker og arbejdet med sikkerhed både i flyvevåbnet, passagertrafikken og hos rumfartsorganisationen Nasa.

Så han havde masser af erfaring. Sullenberger kom allerede som ung i flyvevåbnet, hvor han fløj kampfly, indtil han i 1980 blev pilot på passagerfly.

Han gik på pension året efter mavelandingen på Hudson og fløj sin sidste udramatiske tur fra Fort Lauderdale i Florida til Charlotte i North Carolina.

Siden har han skrevet en bog om sit liv og arbejdet med sit eget sikkerhedskonsulentfirma, Safety Reliability Methods, som han stiftede i 2017, to år før ulykken i New York.

Han har også holdt foredrag om luftfartssikkerhed verden over og desuden talt om krisestyring på World Economic Forum i Davos.

Et af hans budskaber er, at sikkerhed begynder fra toppen.

- Det er lige så sandt inden for medicin som inden for luftfart. Det kan altid koges ned til ledelse, mener han.

I 2016 havde filmen "Miraklet på Hudsonfloden" premiere. Den er instrueret af Clint Eastwood og har Tom Hanks i hovedrollen som Sullenberger.