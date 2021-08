Pilot i evakueringsfly: Har været en kamp at komme i luften

- Det logistiske er den helt store udfordring i sådan en opgave. Alle lande kræver overflyvningstilladelser, og det er ikke noget, man bare ringer og får.

- Normalt har man lang tid til at planlægge sådan en flyvning, men her skulle det gå hurtigt.

- Det har været lidt af en kamp for alle involverede at få det her til at lykkes, siger Jesper Rungholm.

Flyet lettede fra Islamabad i Pakistan tirsdag klokken 22.30, mellemlandede i Tbilisi i Georgien og landede i Københavns Lufthavn omkring 07.45 onsdag.

Jesper Rungholm fortæller, at det har krævet godkendelser i lande som Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Armenien, Georgien og Tyrkiet for at kunne gennemføre flyvningen.

- Mange af landene har normalt en-to ugers sagsbehandlingstid, og det er ikke muligt at kontakte dem 24 timer i døgnet, og de har ikke alle samme stress for at få det her i hus og til at lykkes.

- Vi fik først den sidste tilladelse klokken 18 i går. Det har krævet nogle krumspring og god hjælp fra Udenrigsministeriet at få det her til at gå op, siger han.

Jesper Rungholm uddyber, at det samtidig har været lidt af et puslespil at få det hele til at passe i forhold til arbejdstidsreglerne.

Han er til dagligt administrerende direktør, men på grund af corona endte det med at blive ham selv, som sad i cockpittet.

På grund af færre opgaver end normalt har DAT sendt piloter på arbejdsdeling, der er en ordning under corona, hvor man er hjemme på dagpenge en fast del af sin arbejdstid, og derfor kunne de ikke bare kaldes på arbejde.

- Derudover har vi været lidt coronaramte og vaccineramte. Det har været vanskeligt at få til at gå op. Derfor blev det i sidste ende den gamle mand selv, der kom afsted, siger Jesper Rungholm.

Der er plads til 111 passagerer i flyet. I Folketinget har det givet undren hos Venstre, at størstedelen af sæderne var tomme.

Jesper Rungholm fortæller, at DAT ikke kunne have strækket tidsplanen mere.

- De kunne ikke nå at få flere med ud (til flyet, red.), og vi kunne ikke vente længere, fordi vi har en ny flyvning med en anden kunde i dag - faktisk bare to timer efter, at vi landede, siger Jesper Rungholm.

Han fortæller, at flyet onsdag formiddag flyver til Tyrkiet.