Pilot fløj tur i eldrevet fly: Som at styre en Tesla

Her havde flyvepladsen besøg af et tjekkisk fremstillet fly - et såkaldt Onix-fly - der kan flyve knap tre timer på en opladning.

Et elektrisk fly, der både kan komme på vingerne og flyve på ren el, har for første gang nogensinde lettet fra dansk jord.

Fritidspilot og ingeniør Morten Bennick var den første til at prøve flyet.

Han er formand for Polyteknisk Flyvegruppe, der stod bag lørdagens flyvearrangement sammen med Dansk Svæveflyver Union.

- Det er et - for en pilot - utroligt venligt fly. Det er meget let at styre, og motorinstallationen er utroligt let at betjene.

- Det er næsten lige så enkelt som at køre en Tesla. Man kan nærmest sige, at det er luftens svar på en Tesla, fortæller Morten Bennick.

Han forklarer, at der er væsentligt færre håndtag i cockpittet i det eldrevne fly sammenlignet med benzindrevne fly.

- Det var fantastisk at prøve det.

Foruden Onix-flyet kunne man lørdag fra Kaldred Flyveplads få en tur i to tyskproducerede svævefly med indbyggede elektriske motorer.

Morten Bennick forventer, at man inden for en overskuelig årrække vil se mindre, eldrevne fly, der kan bruges til at transportere passagerer. Det samme gør pressechef i Dansk Svæveflyver Union Ulrik Friis.

Han flyver også selv svævefly.

- Eldrevne fly er helt klart fremtiden. Der er selvfølgelig en masse udfordringer, men dem vil vi uden tvivl kunne løse, siger Ulrik Friis.

Et af de største problemer er, at batterierne i eldrevne fly kan være tunge. Ulrik Friis forklarer, at et batteri, der giver en flyvetid på to og en halv til tre timer, vejer 150 kilo.

- Men normalt slæber man jo megen vægt med, når man laver motorflyvning. Man har en stor tung motor og en tank med brændstof, så batteriets vægt er ikke noget større problem, påpeger Ulrik Friis.

Han mener, at man indtil videre kun har set "en flig" af det, der er på vej på området for eldrevne flyvemaskiner.

- Der udvikles over hele verden. I løbet af nogle år vil vi kunne se kort- og mellemdistancefly med eldrevne motorer.

- Det er svært at spå om fremtiden, men jeg vil skyde på, at vi ser de første om syv til ti år, siger Ulrik Friis med henvisning til eldrevne kort- og mellemdistancefly, der kan transportere passagerer.

Onix-flyet flyver i 500 til 1000 meters højde med en hastighed på 150 kilometer i timen, og det har plads til en pilot og en passager.