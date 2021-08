Pillerester i spildevandet skader den danske natur

Medicinrester fra antibiotika, p-piller eller antidepressive midler i spildevandet skader naturen og livet i den.

Det viser en ny rapport, skriver JydskeVestkysten.

Rapporten kommer fra Danva, brancheorganisationen for vandselskaber, samt fra rådgivningsvirksomheden Cowi.

Henrik Rasmus Andersen, professor på Danmarks Tekniske Universitet, konstaterer, at vi i Danmark har koncentreret os om at rense spildevandet fra sygehuse.

- Men problemet er, at de fleste patienter tager medicinen derhjemme. Dermed stammer kun omkring fire til seks procent af udledningen af medicinrester i spildevand fra hospitalerne, siger han til mediet.

Det skader i sidste ende naturen og dyrene i den, fremgår det af rapporten.

Eksempelvis kan hormonforstyrrende stoffer fra p-piller påvirke hanfisk. De kan skifte køns-karakteristika og dermed få påvirket deres evne til reproduktion, skriver JydskeVestkysten.

Danva mener, der bør laves en liste over lægemidler, som myndighederne bør holde øje med. Det skal sikre, at de sørger for at få renset for medicinresterne.

Vandselskaberne frygter, det kan ende med at blive et spørgsmål om prioritering i de enkelte kommuner. Det kan føre til, at nogle vil rense vandet for medicinrester, mens andre ikke vil gøre det.

Miljøminister Lea Wermelin skriver til JydskeVestkysten, at regeringen først og fremmest arbejder på at få mere viden på området:

- Vi er ved at forberede en ny strategi for at begrænse miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. Både i Danmark og i EU er der enighed om, at der skal måles for medicinrester i overfladevand.

- Så vi på den baggrund vurderer behovet for centralt fastsatte grænseværdier og indsatser, skriver ministeren.