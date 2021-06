Michael Bojesen trak sig søndag som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond. Nu har han taget orlov fra sin stilling som direktør ved Malmø Opera. (Arkivfoto)

Pigekorets eks-chefdirigent tager orlov fra Malmø Opera

Michael Bojesen tager orlov fra sin stilling som direktør ved Malmø Opera.

Det oplyser han ifølge Politiken i en mail til den svenske avis Sydsvenska Dagbladet.

Han begrunder beslutningen med, at Politiken har berettet om et seksualiseret miljø i DR Pigekoret under hans virke som chefdirigent fra 2001 til 2010.

Over for Sydsvenska Dagbladet afviser han anklagerne, der er fremsat mod ham.

- Jeg er utrolig ked af dette, og som chef tager jeg det fulde ansvar. Den massive mediedækning har imidlertid ikke kun overrasket mig, men også min familie.

- Jeg må derfor bede om en hviletid og refleksion for mig, min kone og vores børn, skriver han.

Han oplyser, at det bliver markedsføringschef Carina Ostrander, der overtager det administrative ansvar. Det kunstneriske ansvar overlades til chefdramaturg Elisabeth Linton.

Bojesen fortæller ikke, hvor lang tid han planlægger, at orloven skal vare.

Kulturministeriet bekræftede søndag, at Bojesen havde trukket sig som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond.

Det skete, efter at Politiken fredag bragte en artikel, hvor 12 tidligere sangere i DR's pigekor beskrev og kritiserede et "seksualiseret" og "grænseoverskridende" miljø, da koret var under Michael Bojesens ledelse.

Eksempelvis blev sangerne i koret belønnet for at klæde sig udfordrende til korprøver, og nogle blev udsat for "uopfordret seksuel opmærksomhed" ifølge Politiken.

Avisen berettede også om en dengang 17-årig sanger, der havde indgivet en skriftlig klage over Michael Bojesen og det miljø, som hun mente, han var ansvarlig for.

Men klagen resulterede ikke i andet end et møde, hvor den 17-årige pige blev bedt om at trække sin anmeldelse tilbage.

DR's kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen, har siden kaldt DR's håndtering for "helt uacceptabel" og talt om et "ledelsessvigt" fra DR's side.