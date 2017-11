Pige om overgreb: Jeg ville væk fra ham men kunne ikke

Det er anden retsdag i sagen mod manden, som er tiltalt for at have blufærdighedskrænket 28 små piger i alderen seks til ti år. Han er desuden anklaget for at have forgrebet sig seksuelt på en af pigerne.

En række piger fortæller i Retten i Odense, hvordan de har oplevet, at en 55-årig pædagogmedhjælper og håndboldtræner har kysset dem og befamlet dem på maven og brystet - både under og udenpå tøjet.

På en storskærm i den mørke retssal bliver fem videoafhøringer med pigerne vist for anklager, den tiltalte mand og dommerne.

En pige, som nu er teenager, beretter om, hvordan pædagogmedhjælperen skal have kysset hende og nusset hende på maven under t-shirten, når hun sad på hans skød i gymnastiksalen i SFO'en.

- Jeg tænkte hver aften for mig selv, når jeg skulle til at sove, at næste dag, der ville jeg sige fra overfor ham. Men jeg kunne ikke, fortæller hun i videoen.

- Jeg ville virkelig gerne væk fra ham. Men jeg kunne ikke. Jeg syntes, det var ubehageligt, det han gjorde, siger hun videre.

Under videoafhøringen sidder den 55-årige pædagog med et roligt blik rettet mod et stykke papir, som ligger på træbordet foran ham.

Han løfter ikke blikket. Men en gang imellem sætter han den kuglepen, han har i hånden, på det blanke papir og skriver, mens pigen fortæller.

Den tiltalte arbejdede som pædagogmedhjælper i en SFO på en skole i det nordlige Odense, og i fritiden var han træner i den lokale håndboldklub.

De mange overgreb skete i SFO'en, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i årene fra 1997 til 2015, påstår anklagemyndigheden. Den 55-årige nægter sig skyldig i alle anklager, oplyser hans forsvarsadvokat i retten.

Teenagepigens far træder ind i retssalen og sætter sig foran dommerne for at vidne efter datterens forklaring. Han fortæller om at være splittet mellem fornuft og følelsen af raseri.

Der vil blive afspillet videoafhøringer med 19 af de piger, som anklagemyndigheden påstår, at håndboldtræneren har krænket i løbet af de knap to årtier i Odense.

Børnene er så unge, at de er blevet afhørt ved en særlig børneafhøring, fortæller anklager Maria Fanø-Fredeløkke.

- Man afhører i Børnehuset og optager det på video, så man kan afspille det her i retten, sådan at børnene ikke behøver at komme i retten og vidne, siger hun.

I alt skal 47 vidner afgive forklaring i løbet af de otte dage, retssagen strækker sig over. Blandt dem er flere forældre til pigerne.

Dommen forventes at falde den 18. eller 19. december.