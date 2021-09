Pia Olsen Dyhr vil være stifinderen i rød blok

I den hektiske optakt til landsmødet i Kolding ligner SF-formanden måske ikke helt det, hun ser sig selv som. En stifinder i en rød blok, hvor De Radikale og Enhedslistens kritik af S-regeringen flere gange har givet sig udtryk i valgtrusler.

Men det ikke desto mindre den rolle, SF ønsker at indtage.

- Jeg tror meget på hele tiden at søge løsningerne. Søge vejene og prøve at være lidt stifinder i det, der godt kan blive meget konfliktfyldt, siger Pia Olsen Dyhr.

Den tilgang til politik har tilsyneladende virket. Mens Pia Olsen Dyhr selv fremhæver SF's politiske resultater, så bliver partiernes styrke på Christiansborg også ofte opgjort i meningsmålinger. Her har SF været på en bemærkelsesværdig rejse.

I februar 2014 var SF nærmest i opløsning efter partiets exit fra Thorning-regeringen. Voxmeter målte dengang SF til blot 2,4 procent af stemmerne, men det tal er mere end tredoblet til 8,8 procent i den seneste måling.

- Jeg har været med på hele rejsen fra kaos i SF til begejstring. Jeg tror, at det er, fordi vi kommet væk fra hele tiden at diskutere SF's indre liv til rent faktisk at diskutere politik og levere løsninger, siger Pia Olsen Dyhr.

Spørgsmål: I bliver indimellem beskyldt for at være hjælpesocialdemokrater, der ikke presser regeringen nok, så I kan få jeres politik igennem. Hvad siger du til den kritik?

- Jeg synes, resultater taler for sig selv. Socialdemokraterne var imod minimumsnormeringer ved valget. Det er blevet til virkelighed.

- Socialdemokraterne var imod en 70 procents CO2-målsætning ved valget. Det er blevet til virkelighed.

- Socialdemokraterne syntes ikke, at vi skulle rydde op efter de store generationsforureninger rundt omkring i Danmark. Det er blevet til virkelighed.

- Resultaterne må være det, vælgerne måler os på - ikke det, som nogle har lyst til at omtale SF som, siger Pia Olsen Dyhr.

På weekendens landsmøde bliver et centralt budskab, at fremgangen nu skal omsættes til flere poster i landets kommunalbestyrelser og regionsråd ved valget i november.

I valgkampen vil SF's mærkesager blandt andet være et løft af folkeskolen, rent drikkevand og trygge fødsler.

- Vi har leveret på minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu synes vi, at det er de lidt ældre børns tur, og derfor skal folkeskolen løftes.

- Samtidig er det mere end halvdelen af alle drikkevandsboringer, hvor vi finder sprøjtegift i øjeblikket. Det er helt uacceptabelt. Ikke mindst, fordi at vi i Danmark ulig mange andre lande drikker vand direkte fra hanen. Det er unikt, og det er vi nødt til at passe på.

- Og så er det fødslerne. Jeg havde selv en fødsel på 18 timer, og tanken om at blive sat i en taxa under fødslen er nok den mest utrygge følelse, jeg kan forestille mig, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun forventer, at SF's pragmatiske tilgang til politik vil blive belønnet ved kommunalvalget den 16. november.

- Vi ligger jo i målingerne lige nu til ni til ti procent af stemmerne. Jeg håber, at vi kan komme deropad, siger Pia Olsen Dyhr, der også ønsker at omsætte en valgsejr til borgmesterposter.

- Jeg har en stor forventning om, at vi skal have flere SF-borgmestre i Danmark. Jeg forventer, at Tonni Hansen får lov at forsætte som borgmester på Langeland. Men jeg håber også, at vi kan få flere borgmestre. Blandt andre Villy Søvndal i Kolding, siger Pia Olsen Dyhr.