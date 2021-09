Pia Olsen Dyhr vil omsætte SF-fremgang til borgmesterposter

Her skal SF-formand Pia Olsen Dyhr tale til de omkring 400 delegerede. Et af hendes centrale budskaber bliver, at SF's fremgang nu skal omsættes til flere poster i landets kommunalbestyrelser og regionsråd ved valget 16. november.

- Jeg forventer, at vi går frem til kommunalvalget, og at vi både i kommunal- og regionsvalget har fokus på politik. Vi vil gerne forandre både på folkeskolen, rent drikkevand og på fødselsområdet, siger Pia Olsen Dyhr.

På landsmødet en række af partiets spidskandidater fremlægge SF's visioner for kommuner og regioner, og de delegerede skal også diskutere SF's familiepolitik.

I valgkampen vil SF's mærkesager også kredse om emner, der er helt tæt på borgerne. Blandt andet være et løft af folkeskolen, rent drikkevand og trygge fødsler:

- Vi har leveret på minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu synes vi, at det er de lidt ældre børns tur, og derfor skal folkeskolen løftes.

- Samtidig er det mere end halvdelen af alle drikkevandsboringer, hvor vi finder sprøjtegift i øjeblikket. Det er helt uacceptabelt. Ikke mindst, fordi at vi i Danmark ulig mange andre lande drikker vand direkte fra hanen. Det er unikt, og det er vi nødt til at passe på.

- Og så er det fødslerne. Jeg havde selv en fødsel på 18 timer, og tanken om at blive sat i en taxa under fødslen er nok den mest utrygge følelse, jeg kan forestille mig, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun forventer, at SF's fokus på at skabe resultater ved forhandlingsbordene både på Slotsholmen og ude i kommunerne vil blive belønnet ved kommunalvalget den 16. november.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter ligger SF til 8,8 procent, hvis der var folketingsvalg nu. Det er en fremgang på 1,1 procentpoint i forhold til valget i 2019. Også i kommunerne fornemmer SF opbakningen.

- Vi ligger jo i målingerne lige nu til ni til ti procent af stemmerne. Jeg håber, at vi kan komme deropad, siger Pia Olsen Dyhr, der også ønsker at omsætte en valgsejr til borgmesterposter.

- Jeg har en stor forventning om, at vi skal have flere SF-borgmestre i Danmark. Jeg forventer, at Tonni Hansen får lov at forsætte som borgmester på Langeland. Men jeg håber også, at vi kan få flere borgmestre. Blandt andre Villy Søvndal i Kolding, siger Pia Olsen Dyhr.