Pia Olsen Dyhr: Stop Foghs aktivistiske udenrigspolitik

I sin tale ved SF's landsmøde tager hun lørdag et kontant opgør med den aktivistiske linje, som har kendetegnet dansk udenrigspolitik siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister.

- Den politiske idealisme, der har præget vores udenrigs- og sikkerhedspolitik i årevis, har spillet fallit. "Krigen mod terror" har spillet fallit.

- Er det ikke på høje tid, at vi her i Danmark får taget det opgør med Anders Foghs udenrigspolitik, som så åbenlyst har fejlet?, siger Pia Olsen Dyhr i talen.

Den bliver holdt på 20-årsdagen for terrorangrebet i New York den 11. september 2001. I de to årtier siden har Danmark udsendt kampsoldater til blandt andet Afghanistan og Irak.

Men den tumultariske afsked med Afghanistan stiller spørgsmål ved, om man opnåede målet om at stoppe terrortruslen, mener Pia Olsen Dyhr.

- For få uger siden indtog Taliban endegyldigt Afghanistan igen. Jeg frygter, at Afghanistan, præcis som det var tilfældet i 90'erne, vil blive arnested for ekstreme islamistiske grupperinger.

- 20 års krig. Og al-Qaeda blev ikke nedkæmpet i Afghanistan, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun peger på, at situationen er usikker også i Irak trods Danmarks og Vestens militære indsats.

- Inden længe trækker USA sig ud af Irak. Hvem ved, hvad der kommer til at ske der?, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun fremhæver, at SF's Villy Søvndal og Holger K. Nielsen var blandt de politikere, der skarpest kritiserede grundlaget for Irak-krigen.

- Vi skylder Villy og Holger en stor tak for at have kæmpet den kamp rettidigt, og for at I stillede SF på den rigtige side af historien, siger Pia Olsen Dyhr.

SF stemte heller ikke for at sende soldater til Afghanistan, men gik dog senere med i Thorning-regeringen på et tidspunkt, hvor Danmark var i hårde kampe i blandt andet Afghanistan.

Pia Olsen Dyhr håber, at USA's præsident, Joe Biden, vil formå at samle verdens demokratier i en værdikamp frem for en militærkamp.

- Jeg vil følge præsident Bidens bestræbelser på at skabe en Demokratiernes Alliance med stor interesse. Kritisk, men med stor interesse. For jeg tror ikke, at Biden er en ny Bush. Og Biden er slet ikke Trump. Vi må give det en chance.

- Det er afgørende for vores frihed og vores sikkerhed, at Bush-Fogh-æraens udenrigs- og sikkerhedspolitik lægges på hylden. Én gang for alle, siger Pia Olsen Dyhr.