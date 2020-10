Pia Olsen Dyhr: Lave ambitioner trækker S-regering ned

Selv om Socialdemokratiet i meningsmålingerne efter corona-nedlukningen står til over 30 procent af stemmerne, er der store mangler på centrale politiske områder som klima og velfærd, mener SF-formanden.

- Regeringen har vist, at vi har fået en ny regering. Det har ikke været en fortsættelse af besparelserne på velfærd eller sorte ambitioner på klimaområdet, som vi så med de borgerlige regeringer.

- Men ambitionsniveauet er slet ikke deroppe, hvor jeg synes, at man kan få et 10-tal eller et 12-tal. Der mangler vi meget, meget mere vilje både på velfærd og klima, siger Pia Olsen Dyhr.

Forud for Folketingets åbning har regeringens tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, markeret en stigende utilfredshed med især regeringens håndtering af klimaområdet.

Her risikerer Mette Frederiksen at sætte så lave ambitioner for handling i efteråret, at Danmark ikke indfrier målsætningen om en reduktion på 70 procent i drivhusgasserne i 2030, lyder det fra støttepartierne.

Derfor vil Pia Olsen Dyhr ligesom De Radikales leder, Morten Østergaard, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, holde særligt øje med klimadelen af åbningstalen.

- Jeg vil lytte efter, om statsministeren er ambitiøs ikke kun om fremtiden, men også om CO2-reduktioner lige nu og her, siger Pia Olsen Dyhr.

Ifølge Politiken - der henviser til regeringskilder - vil Mette Frederiksen i sin åbningstale lancere en pulje på ti milliarder kroner til klimaindsatser.

På Christiansborg er partierne i gang med at forhandle om transportområdet i forhold til klima.

Her går spørgsmålet blandt andet på, hvorvidt der skal være 500.000 elbiler i 2030 eller op til én million, skiller parterne.

- Transportområdet bliver svært. Men hvis vi ikke tør blive ambitiøse her, kommer vi ikke i mål.

- Det er blandt andet diskussionen om, hvordan vi holder op med at have diesel- og benzinbiler i Danmark. Og hvordan leverer vi på spørgsmålet om roadpricing? Det er rigtig mange steder i Danmark, at vi har trængsel, siger Pia Olsen Dyhr.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) ønskede i sidste uge ikke at kommentere emnet. Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, fastslog dog, at "den grønne omstilling er en socialdemokratisk mærkesag".

Ud over klima vil Pia Olsen Dyhr lytte efter statsministerens meldinger om ulighed.

- Vi står med to store kriser. Den ene er klimakrisen. Den anden er ulighed. Der er stadig for mange i Danmark, som er alt for fattige. De har ikke det mest basale, og de mærker et stigende pres i forhold til at skaffe mad og medicin, siger Pia Olsen Dyhr.