Pia Kjærsgaard ankommer til Holmens Kirke forud for Folketingets åbning tirsdag.

Pia Kjærsgaard vil ikke acceptere sløje meningsmålinger

Efter Folketingets traditionelle åbning fejrer Dansk Folkeparti sit 25-års jubilæum med kage og komsammen. Det er dog et parti langt fra fordums storhed, der mødes i Provianthuset på Christiansborg.

Ved valget i 2019 blev partiet mere end halveret til 8,7 procent af stemmerne, og siden da er det gået yderligere tilbage i meningsmålingerne. Tidligere formand, medstifter og værdiordfører Pia Kjærsgaard holder dog fast i, at tilbagegangen kun er midlertidig.

- Det er slet ikke til at forstå, at det er 25 år siden, vi første gang var til Folketingets åbning som Dansk Folkeparti. Det har været 23,5 gode år og så halvandet, som man nok må sige ikke har været fantastiske, sagde hun efter gudstjenesten tirsdag morgen og fortsatte:

- Hvis jeg overhovedet var i tvivl om, om krisen kan vendes for Dansk Folkeparti, så stod jeg ikke her.

- Jeg er fuld af energi og vil simpelthen ikke acceptere, at vi ligger, hvor vi gør. Det er bare ikke i orden. Vi må smøge ærmerne op.

En del af forklaringen på partiets nedtur til både valget til Europa-Parlamentet og Folketinget i sommeren 2019 var - både ifølge partiet selv og kommentatorer efterfølgende - at det ikke havde en klar politik på klimaområdet.

Pia Kjærsgaard selv vakte opsagt, da hun på EP-valgaftenen omtalte klimaaktivister som "klimatosser".

Et udtryk hun stod ved tirsdag formiddag og pegede på den klimademonstration, der med råb og fløjter demonstrerede foran Holmens Kirke.

- Jeg vil slet ikke sige andet, end at dem, der står her og råber og skriger, er at betragte som klimatosser. Det holder jeg fast i, siger hun.

Da Dansk Folkeparti blev startet, var det med en udlændingepolitik, der lå langt fra de fleste andre partier. Efterfølgende har magtpartier som Venstre og Socialdemokratiet også fået en stram udlændingepolitik.

Men der er ifølge Pia Kjærsgaard stadig brug for hendes parti.

- Når vi taler udlændingepolitik, så mener vi det med krop og sjæl helt ind i marven.

- Jeg tør ikke sige, hvordan de andre partier har det. Men jeg har en fornemmelse af, at de fandt ud af, at den elendige udlændingepolitik, de havde ført igennem mange år, den duede ikke. Og så er de begyndt at lytte lidt. Men langt fra nok, siger hun.

Blandt dem, Pia Kjærsgaard mener ikke lyttede, er tidligere statsminister og formand for Socialdemokratiet Poul Nyrup Rasmussen. I 1999 sagde han de famøse ord: "Stuerene, det bliver i aldrig".

Efterfølgende blev Dansk Folkeparti Folketingets næststørste parti og Pia Kjærsgaard blev formand for Folketinget. Den post røg ved valget i 2019, og en ting ærgrer Pia Kjærsgaard sig over:

- Nogle gange, når jeg sad i stolen, så ærgrede jeg mig over, at Poul Nyrup Rasmussen ikke vendte tilbage til Folketinget.

- For det havde været spændende, hvis jeg som formand kunne sige: Næste taler er Hr. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet.

- Og have smilet pænt til ham.