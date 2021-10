Pia Kjærsgaard smider Skipper og baby ud af Folketingssalen

Enhedslistens Pernille Skipper er undervejs i Folketingets åbningsdebat torsdag blevet bedt om at forlade Folketingssalen med sin baby, mens Pia Kjærsgaard (DF) sad i formandsstolen.

Det skriver Politiken.

Skipper bekræfter over for Ritzau, at episoden har fundet sted. Men hun har ikke yderligere kommentarer.

På Twitter skriver Skipper dog:

- Folketingssalen åbner oktober 2021, og en stille, sovende baby ude i kanten af Folketingssalen er simpelthen Pia Kjærsgaards store hovedpine. Tænk at hun gider, jeg gør ikke.

Det er ikke første gang, at Kjærsgaard er involveret i en sådan sag. I 2019 skete det samme for Mette Abildgaard (K), der havde sin baby med i Folketingssalen.

Det var ikke Kjærsgaard, som selv fysisk sendte Skipper ud. Ifølge Politiken skete det via to gule post-it-sedler, hvor Kjærsgaard havde skrevet noget på og derefter overleveret til en sekretær, som efterfølgende gik hen til Skipper.

Skipper talte ifølge Politiken med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), da hun fik beskeden fra sekretæren. Skipper stod ude i siden af salen, mens babyen sov på hendes arm. Skipper gik ud af salen efter at have modtaget beskeden fra Kjærsgaard. Over for Politiken bekræfter Kjærsgaard forløbet.

Til B.T. udtaler Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund:

- Det kan man da kalde en fuldstændig overdrevet reaktion. Pernille står helt stille og roligt ude i siden af salen, og hun og hendes baby forstyrrer absolut ingen. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal gøres til et problem.

Tilbage i 2019 skabte episoden med Abildgaard en del diskussion. Ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Eksempelvis skrev både BBC og The Guardian om sagen.

Abildgaard var yderst utilfreds med Kjærsgaards ageren. Dengang var Kjærsgaard endda Folketingets formand.

Det er Kjærsgaard ikke længere. Men hun er fortsat en del af Folketingets Præsidium. Og Kjærsgaard havde sat sig i formandsstolen for at afløse Henrik Dam Kristensen (S), som i dag er formand for Folketinget, da episoden med Skipper fandt sted.

Kjærsgaard mener, at det kun er medlemmer af Folketinget, som skal opholde sig i salen.

- Folketingsmedlemmer skal være til stede i Folketingssalen, ikke babyer og børn, sagde Kjærsgaard tilbage i 2019.