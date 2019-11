Pia Kjærsgaard savner klarhed om Venstres udlændingelinje

Det har gjort tidligere formand og nuværende udlændingeordfører for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard i tvivl om, hvad den tidligere politiske partner mener. Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Vi må se i weekenden, om Venstre kan finde sig selv, og hvad Venstre egentlig mener, for det står jo lidt uvist, siger hun til avisen.

Tvivlen er opstået efter et forløb i november, der startede med et indlæg i B.T. fra Venstres næstformand, Inger Støjberg. Her reagerede hun på en måling, der viste, at en betydelig del af Danmarks befolkning mener, at alle muslimske indvandrere skal ud af landet.

I sit indlæg skrev Inger Støjberg, at hun forstår baggrunden for den holdning.

- Når målingen viser det, så er det sikkert, fordi der er rigtig mange, der har det lige som jeg:

- Jeg er så træt af at høre om islam mig her og islam mig der som begrundelse eller dårlig undskyldning for alt fra de fejeste terrorhandlinger til såkaldt æresrelateret vold, skrev næstformanden.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten har fem toneangivende Venstre-folk, blandt andre Jan E. Jørgensen og Bertel Haarder, efterfølgende skrevet:

- Vi skal ikke finde os i, at de mennesker bliver udsat for en nedrig og udskammende retorik, alene fordi de er muslimer eller tilhører en hvilken som helst anden trosretning. De skal ikke hænges op på mindretallets ugerninger.

Til Weekendavisen siger formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, fredag, både at han forstår dem, der flygter mod Danmark, at man skal tale ordentligt "om og til" andre, og at virkeligheden kræver pragmatik og ikke en liberalideologisk tilgang.

I weekenden har Venstre landsmøde.

- Hvilken politik vil de føre på udlændingeområdet? Er det Støjbergs linje, er det Ellemanns linje, eller er det Jan E. Jørgensens linje?

- Der er mange forskellige fortolkninger af det, og der synes jeg, at de har weekenden til at forklare befolkningen og os andre herinde på Christiansborg, hvilken vej det egentlig er, de vil gå, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.