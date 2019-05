Pia Kjærsgaard: For meget bøsse og gejl i Eurovision

Kommentaren falder til en artikel fra B.T., hvor musikeren Ivan Pedersen, kendt fra popgruppen Laban, siger, at Eurovision er blevet et udskejet show med for meget bøsse, drag og fetich.

Det erklærer Pia Kjærsgaard sig enig i.

- Tillykke til Leonora (Danmarks Eurovision-deltager, red.). Dejligt, Danmark går videre i Grand Prix. Det er en dejlig sang, Danmark stiller med.

- Men ellers enig med Ivan Pedersen fra Laban. Alt for meget bøsse, drag og gejl i Eurovision. Og så gerne, alle sang nationalsprog. Vi skal da synge på dansk, skriver hun på Twitter.

Over for Ritzau uddyber Pia Kjærsgaard sin kritik af Eurovision, som hun mener, ikke længere har musikken i centrum.

- Man må gøre, som man vil, og der skal være plads til alle. Jeg synes bare, at det har udviklet sig i en forkert retning.

- Der er alt for meget lak og læder, fjerboaer, glitter, lysshows og mænd med kasketter, bar overkrop, små shorts og cowboystøvler, siger Pia Kjærsgaard.

Hendes kommentar møder kritik hos DJBFA, der er den største organisation for danske sangskrivere og komponister.

- Jeg tænker, at det er mærkeligt, at man skal bruge en festlig lejlighed som denne til at rakke ned på nogle minoritetsgrupper, siger formand Anna Lidell.

- Eurovision handler om mangfoldighed, og jeg mener ikke, at hun skal indskærpe den mangfoldighed, siger hun.

Anna Lidell mener, at Pia Kjærsgaard har et særligt ansvar for at veje sine ord, fordi hun har et embede med meget indflydelse.

- Det er meningen, at hun skal samle befolkningen og ikke splitte den ad, som hun gør med den udtalelse, siger Anna Lidell.

Pia Kjærsgaard mener, at der skal være plads til at sige sine holdninger som formand for Folketinget.

- Jeg er Pia Kjærsgaard. Jeg er valgt som politiker og genopstiller til Folketinget. Ja, jeg er Folketingets formand, men selv om jeg er det, så har jeg lov til at have holdninger og give udtryk for dem.

- Hvis den forening (DJBFA, red.) nu havde været enig i, hvad jeg sagde, havde de jo sikkert ikke haft et problem med, at jeg udtrykker mig. Det synes jeg, er dobbeltmoralsk, siger Pia Kjærsgaard.

Finalen i Eurovision løber af stablen lørdag aften i Tel Aviv i Israel.