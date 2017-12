Pia Kjærsgaard: Finanslov skal stemmes igennem i juleferien

Den tidligere DF-formand vil nemlig indkalde Folketingets medlemmer mellem jul og nytår for at stemme en eventuel finanslov igennem.

- Jeg skal ikke forudse se noget, men det ligger lidt i luften, at den er ved at falde på plads. Så har spørgsmålet været, om vi skulle hastebehandle eller indkalde i juleferien. Min vurdering er, at vi skal indkalde i juleferien.

- Hvis regeringen og DF lander en finanslov, skal oppositionen også have god tid til at fremsætte deres ændringsforslag, siger Pia Kjærsgaard.

- Det kan være, at gruppeformændene mener noget andet, og så vil jeg rette mig efter det, men det tror jeg ikke, at de gør.

- Vi skal efter min mening gøre det på en ordentlig måde. Hvis oppositionen kommer med ændringsforslag, skal det være gennemarbejdet, siger hun.

Regeringen og DF er fortsat i gang med finanslovsforhandlingerne.

Den er ikke kommet på plads endnu, fordi DF ikke ønsker, at forhandlingerne om finansloven for 2018 skal køre parallelt med forhandlingerne om en skattereform.

Regeringen mener, at finanslov og skat hænger sammen. Onsdag satte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sig for enden af forhandlingsbordet. Hidtil har den plads udelukkende tilhørt finansminister Kristian Jensen (V).

Fredag morgen vil Løkke gøre status på forhandlinger, hvor DF kræver yderligere udlændingestramninger for at forhandle skat.

Datoerne 27.-29. december er i spil, fortæller Pia Kjærsgaard.

- Første juledag og anden juledag springer vi over. Der skal være tid til at hygge sig og gå tur i skoven, men så er vi hurtigt fremme ved den 27., 28. og 29. december, siger Pia Kjærsgaard.

Onsdag oplyste Folketingets finansudvalg, at hvis Folketingets medlemmer skal have lov til at holde juleferie med deres nærmeste, er deadline for ændringsforslag til finansloven mandag i næste uge.