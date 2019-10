Forfatteren Jonas Eika møder kritik fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, efter at han tirsdag under en tale til en prisuddeling kritiserede den danske udlændingepolitik.

Pia K. om forfatters kritik: Ualmindelig dårlig opførsel

Jonas Eika burde ikke have brugt en præmieoverrækkelse til at kritisere dansk politik, mener Pia Kjærsgaard.

- Det er ganske enkelt dårlig opførsel. Ualmindelig dårlig opførsel.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, som reaktion på den danske forfatter Jonas Eikas kritik af dansk politik.

Kritikken kom den 28-årige forfatter med til en prisuddeling i Stockholm, hvor han lige havde fået overrakt en pris for sin novellesamling "Efter solen".

I sin tale kritiserede han regeringen og statsminister Mette Frederiksens (S) politik. Eksempelvis sagde han, at den socialdemokratiske regering havde overtaget den forudgående regerings racistiske sprog og politikker.

Den kritik mener Pia Kjærsgaard ikke, at han burde være kommet med på det sted og på det tidspunkt.

- I stedet for at glæde sig over, at han har fået tildelt en meget dyr pris som anerkendelse for sit arbejde, så udnytter han scenen og opmærksomheden til at udspy sin galde over den førte udlændingepolitik i Danmark. Jeg synes, det er at blande tingene sammen.

- Vil han være politiker, som han åbenbart gerne vil være lidt ved siden af, men alligevel ikke fuldt og helt, så må han melde sig ind i et politisk parti og komme med sine synspunkter derfra.

- Det hører sig ikke til, at kulturpersoner på den måde skal misbruge en situation, som han gjorde det i går, siger Pia Kjærsgaard.

Spørgsmål: Skal man absolut være politiker, for at man må udtrykke sig mere offentligt omkring sin egen politiske holdning?

- Nej, det skal man ikke. Gudskelov, for der er masser, der udtrykker deres politiske holdninger i indlæg, i læserbreve, på offentlige møder og mere generelt over for familie og venner og i den offentlige debat. Det hilser jeg meget velkommen.

- Man skal bare passe på, at man ikke udnytter en scene som den i går, hvor der er en helt anden anledning til at komme med sit politiske budskab, siger hun.

Prisen, som Jonas Eika modtog, var Nordisk Råds Litteraturpris for 2019.

Forfatteren fik prisen for sin novellesamling "Efter solen", der blev udgivet sidste år og siden har modtaget flere priser og stor ros fra anmelderne.

Sammen med prisen fik Jonas Eika 350.000 kroner.