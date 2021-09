Pia K.: DF bakker op indtil formanden selv kaster nøglerne

Dansk Folkeparti har ikke brug for et kampvalg.

Det fastslår partistifter og folketingsmedlem Pia Kjærsgaard i et opslag på Facebook efter tidligere fredag at have afvist at stille op som formandskandidat ved weekendens årsmøde.

Under uro og fløjkrige har lokalformænd og partimedlemmer de seneste dage opfordret Pia Kjærsgaard til at stille op som DF-formand - en post, hun havde fra 1995 til 2012.

Men det ville være forkert igen at søge den position, skriver hun.

- Det Dansk Folkeparti, jeg kender, er et parti, hvor vi altid er enige om, at vi bakker op om formanden, indtil den dag han eller hun kaster nøglerne og lader stafetten gå videre.

- Det er det Dansk Folkeparti, jeg stiftede, det er det Dansk Folkeparti, jeg kender, det er det Dansk Folkeparti, jeg elsker.

- Og derfor kan jeg ikke stille op i et kampvalg mod Kristian. For et kampvalg splitter os i en tid, hvor vi skal det modsatte, skriver hun.

I stedet bør fokus ligge andetsteds, mener hun.

- Nu skal vi stå sammen og kæmpe for et godt kommunalvalg, og så ser vi, hvordan det går, skriver Kjærsgaard.

Ekstra Bladet kunne onsdag aften berette, at partiets lokalformænd i de fire største byer i smug havde sendt en opfordring til Pia Kjærsgaard om at tage formandsposten fra Kristian Thulesen Dahl på årsmødet.

Torsdag stod formanden for Dansk Folkepartis lokalforening i Gentofte, Rita Rahbek, frem og støttede den idé.

Men fredag har Pia Kjærsgaard altså afvist opfordringerne og i stedet opfordret til sammenhold.

- Alle jer derude, som hver dag skal stå på mål for Dansk Folkepartis politik, skal vide, at vi står sammen. Jeg er klar til kamp - sammen med jer på ethvert niveau i Dansk Folkeparti, skriver Kjærsgaard.

Hun afslutter opslaget med at fastslå, at hun glæder sig til at se "allesammen til årsmødet".

Under Kristian Thulesen Dahls tid som formand har DF både fejret store sejre og lidt svidende nederlag.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Dansk Folkeparti sit bedste valg nogensinde med 21,1 procent af stemmerne og 37 mandater. Men i 2019 blev det kun til 8,7 procent af stemmerne og 16 mandater.