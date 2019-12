Phil Spectors vilde fald fra stjernerne

Phil Spector, der 26. december fylder 80 år, blev berømt for at stå bag nogle af de største hits i det 20. århundrede og mængede sig med tidens allerhotteste musikere.

Men han blev siden berygtet for sit stadigt mere groteske udseende og parykker, for løsagtig omgang med våben og ikke mindst for drabet på en ung b-skuespiller i 2003.

Det sidste afsoner han fortsat en 19 år lang fængselsstraf for - med udsigt måske til en prøveløsladelse i 2025.

Han lagde ellers ud i flot stil med bandet The Teddy Bears, som blev nummer et både i USA og Storbritannien med hittet "To Know Him Is To Love Him."

Snart gik han over til at skrive for andre og producerede sange, som ofte nåede toppen af hitlisterne i både USA og Storbritannien.

Sammen med Lester Still dannede han selskabet Philles Records og blev millionær, før han var 21 år.

Phil Spector udviklede sin berømte lydteknik, "Wall of Sound", med et fortættet lydbillede i mange lag. Det lød ekstra godt på 1960'ernes lydudstyr domineret af mellembølgeradioer og jukebokse.

Kæmpehittet "You've Lost That Lovin' Feelin'" fra 1964 af The Righteous Brothers er et skoleeksempel på Spectors sound. Hans nye teknik blev blandt andet senere anvendt af The Beach Boys og Bruce Springsteen.

Spectors sidste kontrakt på Philles var med Ike og Tina Turner i 1966, og han betragtede "River Deep - Mountain High" som sit bedste arbejde.

Da karrieren var dalende, fik Spector chancen for at producere "Let it Be", det sidste studiealbum for the Beatles, der også da var på randen af kollaps. Spector var også i perioder producent for John Lennon og George Harrison.

Men i 1970'erne isolerede han sig, og en alvorlig trafikulykke gjorde det værre og ham særere.

Spector producerede dog Leonard Cohens "Death of a Ladies' Man" sidst i 1970'erne.

I den nye dokumentarfilm "Marianne & Leonard: Words of love" siger Cohen: "Det flød med våben og patroner omkring Phil. Der var pistoler selv i din burger".

I 2003 tog Spector den unge skuespiller Lana Clarkson, som han havde mødt på en bar, med hjem til sin kæmpevilla i Los Angeles. Næppe var de trådt ind ad døren, før der lød et skud. Lana Clarkson var død. Og Phil Spector sidder stadig i fængsel.