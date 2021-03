Vaccinen fra Pfizer/BioNTech er i EU godkendt til personer fra 16 år og op. Selskaberne vil snart ansøge om også at kunne markedsføre vaccinen for børn ned til 12 år. (Arkivfoto)

Pfizer vil ansøge om brug af vaccine til børn ned til 12 år

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech har i forsøg vist effekt på 100 procent i forhold til at forhindre coronasygdom.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech har i et forsøg med børn i alderen 12-15 år vist en effekt på 100 procent i forhold til at beskytte mod coronavirus.

Det oplyser Pfizer i en pressemeddelelse.

Selskaberne vil bruge de resultater til at ansøge om at kunne få lov til at give vaccinen til børn ned til 12 år.

I dag er vaccinen godkendt til personer fra 16 år og op. Pfizer/BioNTech planlægger at ansøge om at udvide aldersgruppen med børn i alderen 12-15 år.

Det er henholdsvis den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som skal vurdere, om de vil udvide brugen af vaccinen. Ansøgningerne vil blive sendt "hurtigst muligt".

Pfizer/BioNTech håber at kunne få godkendt brugen af vaccinen til børn inden skolestart efter sommerferien.

Selv om Pfizer/BioNTech skulle få grønt lys til at give vaccinen til børn ned til 12 år, er det ikke sikkert, at vaccinen også ender med at blive tilbudt til børn.

I Danmark vil det være op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, om man vil tilbyde vaccinen til børn.

I det pågældende forsøg med vaccinen deltog 2260 børn i alderen 12 til 15 år, hvor omkring halvdelen har fået vaccinen og halvdelen har fået placebo.

I placebogruppen var der 18 tilfælde, hvor børn blev syge med coronavirus, mens der ikke var nogen i gruppen, der fik vaccinen.

På den baggrund vurderes vaccinen at have en effekt på 100 procent i forhold til at beskytte mod coronavirus.

Pfizer/BioNTech er også i gang med at teste vaccinen på børn mellem seks måneder og 11 år.

Her er selskaberne ikke så langt, at der endnu er rapporteret resultater omkring vaccinens effekt for børn i den aldersgruppe.